Stand: 18.11.2023 06:39 Uhr Westmecklenburg: Seniorenfreundlichste Kommunen

Die meisten seniorenfreundlichen Kommunen in Mecklenburg- Vorpommern liegen in Westmecklenburg. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat am Freitag landesweit sieben Kommunen ausgezeichnet. Hohenkirchen, Warsow, Plate und Ludwigslust: Diese Gemeinden aus Westmecklenburg wurden als besonders seniorenfreundlich ausgezeichnet. Die Stadt Gadebusch bekam einen Sonderpreis für das besondere Engagement ihres Seniorenbeirates. Eine Jury aus Sozial- und Seniorenpolitikern hatte die Konzepte der Städte für ältere Menschen bewertet.

