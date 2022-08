Stand: 22.08.2022 18:02 Uhr Westmecklenburg: Prämie fürs Gas-Sparen

Der kommunale westmecklenburgische Energieversorger WEMAG will seinen Kunden 100 Euro Prämie zahlen, wenn sie ihren Gasverbrauch im Vergleich zum Vorjahr um mindestens zehn Prozent reduzieren. Der aktuelle Gaszählerstand könne mit einem eingesendeten Foto belegt werden, das helfe dem Unternehmen bei der Planung und werde mit zusätzlich 20 Euro vergütet, hieß es am Montag in einer Mitteilung der WEMAG. Das Unternehmen erwartet zudem von der Politik, dass das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien erhöht und Genehmigungsverfahren vereinfacht werden. | 22.08.2022 18:01