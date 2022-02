Stand: 04.02.2022 13:09 Uhr Westmecklenburg: Polizei warnt vor neuer Corona-Betrugsmasche

Zwei Männer haben sich in Parchim als Polizisten in Zivil ausgegeben und versucht, von einer Frau Bußgeld einzutreiben. Dabei hätten die etwa 30 Jahre alten Männer am Donnerstag bei der 21-jährigen Frau geklingelt und ihr vorgeworfen, sie habe vor drei Tagen beim Einkaufen gegen die Maskenpflicht und damit gegen die Corona-Landesverordnung verstoßen, so ein Polizeisprecher. Die 21-Jährige sollte deshalb 250 Euro zahlen. Die Frau hatte die Zahlung abgelehnt. | 04.01.2022 13:10

