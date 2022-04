Stand: 29.04.2022 08:55 Uhr Westmecklenburg: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen Mitarbeiter einer Putenaufzuchtanlage. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatten die Männer am Mittwoch auf dem Betriebsgelände in einem Ortsteil von Dömitz Abfall in einer Feuertonne verbrannt und so wohl durch Funkenflug Stroh vor einem Putenstall in Brand gesetzt. Auch das Vordach des Stalles fing Feuer. Die Angestellten und die Feuerwehr konnten gerade noch rechtzeitig eingreifen und die Flammen löschen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. | 29.04.2022 08:55