Stand: 02.01.2021 11:25 Uhr Westmecklenburg: Enge Zusammenarbeit zweier sozialer Träger

Ein gemeinsames Unternehmen aus der Diakonie Neues Ufer mit Sitz in Rampe bei Schwerin und dem Stift Bethlehem in Ludwigslust soll Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Pflegeheime und Behindertenhilfe betreiben, die bisher von getrennt geleitet worden waren. Diakonie und Stift wollen vor allem in Sachen IT voneinander profitieren. So möchte das Stift die Internetseite der Diakonie zur Fachkräftegewinnung nutzen und arbeitet selbst am Aufbau eines neuen Rechenzentrums, das wiederum der Diakonie nützt. Das gemeinsame Unternehmen sei notwendig, so Diakonie-Geschäftsführer Thomas Tweer, da die beiden Träger nicht fusionieren könnten. Für Bewohner, Besucher, Klienten und Mitarbeiter werde sich aber nichts ändern. Die offizielle Gründung des Unternehmens ist für Mai geplant - rückwirkend zum ersten Januar. | 02.01.2021 11:30