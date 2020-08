Stand: 21.08.2020 13:55 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wesselstorf: Lehrpfad für den besten Blick auf die Sterne

Im Gutspark von Wesselstorf südöstlich von Rostock ist heute die erste von sechs geplanten Stationen eines astronomischen Lehrpfades eröffnet worden. Das Mecklenburger Parkland wurde für den Lehrpfad ausgewählt, weil in diesem Bereich viele Kommunen eine spezielle Straßenbeleuchtung angeschafft haben, die eine Beobachtung des Sternenhimmels nicht stört. Im Schlosspark Lühburg, im Gutspark Dalwitz, in Walkendorf und im Haustierpark Lelkendorf sind weitere Stationen geplant. Das Mecklenburger Parkland bewirbt sich um den Titel "Sternenpark" - so wie auch der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. | 21.08.2020 14:00