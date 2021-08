Stand: 24.08.2021 12:05 Uhr Wesenberg: Tausende ohne Strom nach Stromkabel-Klau in Brandenburg

Stromkabel-Diebe in Brandenburg haben für Stromausfälle bei mehreren Tausend Einwohnern in der Region um Wesenberg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gesorgt. Betroffen waren auch viele Urlauber und die Deutsche Bahn. Die Täter hatten im Umspannwerk bei Fürstenberg einen Transformator beschädigt, so eine Polizeisprecherin. Das Energieunternehmen bemerkte den Klau am Montag und erstattete Anzeige. Der Sachaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. | 24.08.2021 12:05