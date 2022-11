Stand: 04.11.2022 06:45 Uhr Wesenberg: Offenbar Brandstiftung an Pflegeheim

Auf dem Gelände des DRK Pfegeheims "Woblitzpark" sind am Donnerstagabend mehrere Feuer ausgebrochen. Ein Pkw, ein Rasentraktor und ein unbewohntes Nebengebäude mit Carportanbau standen in Flammen. Dabei ist ein Gesamtschaden von rund 80.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr konnte die Brände rechtzeitig löschen, sodass die Bewohner der Pflegeeinrichtung zu keinem Zeitpunkt in Gefahr waren. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

