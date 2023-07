Werkstatt abgebrannt: Funkenflug mutmaßliche Brandursache Stand: 22.07.2023 08:13 Uhr Bei dem Feuer an der Kreuzung der B109/B111 in Richtung Wolgast und Usedom wurden eine Werkstatt sowie drei Autos komplett zerstört. Ein 32-Jähriger wurde schwer verletzt.

In Moeckow-Berg bei Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) brach am Freitagnachmittag ein Feuer in einer Autowerkstatt aus. Gegen 18.30 Uhr war der Brand gelöscht. Bei dem Feuer direkt an der Kreuzung der B109/B111 in Richtung Wolgast und Usedom wurden die Werkstatt sowie drei Autos komplett zerstört. Ein 32-Jähriger erlitt durch das Feuer so schwere Verletzungen, dass er in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen werden musste. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde beschädigt. Zudem musste ein 1000-Liter-Gastank gekühlt werden, um eine Explosion zu verhindern. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 500.000 Euro.

Wahrscheinlich Funkenflug als Brandursache

Am Vormittag hat der Brandursachenermittler zusammen mit Beamten des Kriminaldauerdienstes Anklam den Brandort untersucht. Das Ergebnis: der Brand sehr wahrscheinlich während Reparaturarbeiten an einem PKW in der Autowerkstatt ausgebrochen ist. Während der Arbeiten kam es zu einem Funkenflug, welcher vermutlich auf Restrückstände von Benzin übergriff und dadurch den Brand entfachte. Trotz der schnellen Hilfe weiterer Mitarbeiter, die das Feuer mit Feuerlöschern bekämpften, breitete sich das Feuer sehr schnell aus und griff anschließend auf die gesamte Werkstatt über. Durch die starke Rauchentwicklung sowie die aufwendige Brandbekämpfung war Freitag eine Vollsperrung der B 111 in Fahrtrichtung Gützkow und der B109 in Fahrtrichtung Greifswald notwendig gewesen.

