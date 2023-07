Werkstatt abgebrannt: Ein Schwerverletzter und hoher Schaden Stand: 22.07.2023 08:13 Uhr Bei dem Feuer an der Kreuzung der B109/B111 in Richtung Wolgast und Usedom wurden die Werkstatt sowie drei Autos komplett zerstört. Ein 32-Jähriger wurde schwer verletzt. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

In Moekow-Berg bei Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) brach am Freitagnachmittag ein Feuer in einer Autowerkstatt aus. Gegen 18.30 Uhr war der Brand gelöscht. Bei dem Feuer direkt an der Kreuzung der B109/B111 in Richtung Wolgast und Usedom wurden die Werkstatt sowie drei Autos komplett zerstört. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde beschädigt. Zudem musste ein 1000-Liter-Gastank gekühlt werden, um eine Explosion zu verhindern. Außerdem erlitt ein 32-Jähriger durch das Feuer so schwere Verletzungen, dass er in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen werden musste.

Polizei ermittelt: Brandstiftung oder Arbeitsunfall?

Nach Angaben der Polizei wird derzeit ermittelt, ob der Brand absichtlich gelegt wurde oder ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt. Die Staatsanwaltschaft hat angeordnet, dass heute ein Brandursachenermittler den Brandort untersucht. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 500.000 Euro. Durch die starke Rauchentwicklung sowie die aufwendige Brandbekämpfung war gestern eine Vollsperrung der B 111 in Fahrtrichtung Gützkow und der B109 in Fahrtrichtung Greifswald notwendig gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.07.2023 | 08:00 Uhr