Stand: 30.12.2021 18:10 Uhr Werften-Eigner Genting verklagt Mecklenburg-Vorpommern

Überraschung bei der Verhandlungen um die Rettung der MV-Werften. Der Mutterkonzern Genting hat das Land verklagt. Genting verlangt die Auszahlung von 78 Millionen Euro durch das Land. Diese Summe hatten die Landesregierung und der Finanzausschuss des Landtages in Aussicht gestellt, wenn sich Genting und der Bund an der finanziellen Unterstützung der MV Werften beteiligen. Diese Einigung ist aber noch nicht erzielt. Das Land zeigte sich in einer ersten Mitteilung über das Vorgehen des Genting-Konzernz irritiert. | 30.12.2021 18:01

