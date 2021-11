Werden die Corona-Regeln in MV noch mal verschärft? Stand: 30.11.2021 06:22 Uhr Bei einer Online-Kabinettssitzung werden heute die in MV geltenden Corona-Regeln überprüft. Später folgt eine Bund-Länder-Schalte.

Dem Vernehmen nach soll bei der Sitzung des Kabinetts am Vormittag diskutiert werden, ob die ab Mittwoch geltenden Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte ausreichen. So dürfen in Mecklenburg-Vorpommern nur noch höchstens fünf Personen ohne Impfschutz aus zwei Haushalten in Innenräumen zusammenkommen. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Ein Sprecher der Schweriner Staatskanzlei verwies in dem Zusammenhang auf Forderungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina nach weitergehenden Kontaktbeschränkungen.

Großveranstaltungen wohl Thema bei Bund-Länder Schalte

Am frühen Nachmittag wollen sich auch die Ministerpräsidenten der Länder mit Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammenschalten, um die bundesweit dramatische Lage zu besprechen. Offenbar will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bei dem Termin für strengere Kontaktbeschränkungen in ganz Deutschland werben. Auch für Großveranstaltungen im Außenbereich brauche es jetzt verlässliche und bundeseinheitliche Regeln. Das Ziel sei, den Lockdown zu verhindern.

Das wünscht sich auch Sven Müller von der Vereinigung der Unternehmensverbände in MV. Die Politik müsse sich aber eingestehen, dass kein Weg an der allgemeinen Impfpflicht vorbeiführe. Sollte es zu einem Lockdown kommen, fordert er punktgenaue und schnelle Hilfen für die betroffenen Branchen.

Gerichtsentscheidung zur Bundesnotbremse erwartet

Außerdem wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Bundesnotbremse besprochen. Diese galt von Ende April bis Ende Juni 2021 und sorgte bei einer Inzidenz von 100 für Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Schulschließungen. Sollten die Richter sie für verfassungskonform halten, könnte es eine Neuauflage der Bundesnotbremse geben. Schwesig sagte im Vorfeld, bevor es einen Lockdown für alle gebe, auch für die Geimpften, setze Mecklenburg-Vorpommern strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte durch.

Ab Mittwoch gelten verschärfte Regeln in MV

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hatte am Montag in Mecklenburg-Vorpommern mit 402 einen neuen Höchststand erreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen lag den dritten Tag in Folge über dem Wert von 9,0, sodass von Mittwoch an automatisch verschärfte Regeln in Kraft treten. Neben den Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gilt dann unter anderem 2G-Plus auf Weihnachtsmärkten und 2G beim Shopping.

