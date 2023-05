Wer übernimmt den Chefposten bei Invest MV? Stand: 02.05.2023 14:09 Uhr An der Spitze der landeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Invest MV" steht ein Wechsel an. Der langjährige Geschäftsführer Michael Sturm muss gehen, das Land hat nach NDR-Informationen seinen Vertrag nicht verlängert.

Die Hauptaufgabe von Invest MV ist klar umrissen: Sie soll Firmen ins Land holen und für neue Jobs sorgen. Die Ansiedlung des Kaffeekapsel-Herstellers Nestlé gilt als der größte Erfolg. Beim Chiphersteller Intel dagegen hatte das Land das Nachsehen, der produziert lieber in Magdeburg. "Chefsansiedler" war für mehr als 15 Jahre Michael Sturm. Ende Juni allerdings ist für ihn Schluss an der Spitze von Invest MV. Die Landesregierung sucht nach einem neuen Geschäftsführer oder einer neuen Geschäftsführerin. Gründe wurden nicht mitgeteilt, die Entscheidung fiel offenbar bereits zu Jahresbeginn und in gegenseitigem Einvernehmen.

Headhunter sollen neue Spitze suchen

Das Wirtschaftsministerium will die Personalie offenbar nicht an die große Glocke hängen, eine Information der Öffentlichkeit ist ausgeblieben. Sturm, so heißt es, hätte aber gerne weitergemacht. Mit der Suche nach der neuen Spitze bei Invest MV (18 Mitarbeiter, Etat von zwei Millionen Euro) hat das Ministerium die Spezialisten der Hamburger Headhunter-Agentur HAPEKO beauftragt. Eine fünfstellige Summe ist für die Vermittlung eines Bewerbers vorgesehen, es entstehen demnach Kosten zwischen 10.000 und 99.000 Euro. Eine genaue Summe wollte das Ministerium nicht mitteilen.

Ex-SPD-Kandidatin Botezatu im Gespräch

Bis Ende März hat es offenbar mehrere Dutzend Bewerbungen gegeben. Gesucht werde ein "Netzwerker", der mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Bildung und Wissenschaft kommuniziere. Das Auswahlverfahren laufe, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Nach unbestätigten Informationen wird für die Nachfolge die gescheiterte SPD-Oberbürgermeister-Kandidatin in Rostock, Carmen-Alina Botezatu gehandelt. Die Sozialdemokratin landete im vergangenen November trotz der Unterstützung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) abgeschlagen auf Platz 3, damit schaffte sie es nicht einmal in die Stichwahl.

CDU: Posten nur mit SPD-Parteibuch

Botezatu leitet das Staatliche Bau und Liegenschaftsamt (SBL) in Rostock. Sie sagte zu den Gerüchten über eine mögliche Spitzenfunktion bei Invest MV lediglich, zu den Spekulationen könne sie keine Stellung nehmen. Für den CDU-Landtagsfraktionschef Franz-Robert Liskow scheint Botezatus Karriere-Sprung nach Schwerin bereits eine ausgemachte Sache zu sein: "Das System Schwesig funktioniert", sagte er, Posten gingen nur an Parteimitglieder, Eignung und Qualifikation seien Nebensache. Die Staatskanzlei nahm dazu keine Stellung.

Formal vergibt Gesellschafterversammlung den Posten

Im Hintergrund spekulieren Experten über die Motive für eine mögliche Berufung Botezatus und verweisen auf den rot-roten Plan zur Gründung einer "Zukunftsagentur MV". Diese neue Agentur soll laut Koalitionsvertrag Invest MV, das Landesmarketing "MV tut gut", die BioCon-Valley GmbH, die Rückholagentur "MV 4 you!" und den Tourismusverband unter einem Dach zusammenführen und koordinieren. Botezatu könnte eine Übergangskandidatin sein, so heißt es, die Invest MV in die sogenannte Zukunftsagentur eingliedert. In zwei Wochen geht das Auswahlverfahren bei Invest MV in die entscheidende Phase. Dann werden mögliche Bewerber der Gesellschafterversammlung vorgestellt. Dort ist nicht nur das Land vertreten, dort haben auch die Wirtschaftskammern und der Unternehmerverband etwas zu sagen. Formal gesehen entscheidet das Gremium über die Postenvergabe.

