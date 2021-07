Weniger Verkehrsunfälle im ersten Halbjahr 2021 Stand: 12.07.2021 14:20 Uhr Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es weniger Verkehrstote in Mecklenburg-Vorpommern. Das Innenministerium hat aktuelle Zahlen veröffentlicht.

Auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr 28 Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen. Laut Innenministerium in Schwerin sind das genau so viele wie im ersten Halbjahr 2020.

Pandemie hat Folgen

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es deutlich weniger Verkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei deshalb einen deutlichen Rückgang bei den Verkehrstoten. Diese Entwicklung setzt sich bisher fort. Den vorläufigen Angaben des Ministeriums zufolge hat die Polizei in diesem Jahr von Januar bis Juni landesweit mehr als 23.000 Unfälle gezählt. Rund 500 Menschen wurden dabei schwer verletzt. Das waren drei Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Knapp 1.900 Verkehrsteilnehmer erlitten leichte Verletzungen, das ist ein Rückgang um elf Prozent. Im gesamten vergangenen Jahr waren in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 70 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, 18 weniger als im Jahr zuvor.

