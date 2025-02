Weniger Umschlag in Mukran: ReGas kündigt Vertrag über "Energos Power" Stand: 10.02.2025 16:45 Uhr Am LNG-Terminal in Mukran verringert sich der Umschlag von Flüssigerdgas. Die Deutsche ReGas hat den Vertrag mit dem Bundeswirtschaftsministerium über die im Hafen Mukran liegende "Energos Power" gekündigt.

Die Deutsche ReGas hat ihren Chartervertrag mit dem Bundeswirtschaftsministerium über die "Energos Power" im Hafen von Mukran gekündigt. Das hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Der Vertrag mit dem Ministerium regelt die Umwandlung und Einspeisung von Flüssigerdgas (LNG) ins deutsche Netz. Im Zusammenhang mit der Vertragskündigung kritisierte die ReGas die Preispolitik des staatlichen Konkurrenten Deutsche Energy Terminal (DET). Diese sei "ruinös".

DET beteuert, Vorgaben einzuhalten

Die DET ist die bundeseigene Gesellschaft für den Betrieb von LNG-Terminals. Sie betreibt schwimmende Terminals in Wilhelmshaven (Niedersachsen) und Brunsbüttel (Schleswig-Holstein). Die Gesellschaft beteuerte in der Vergangenheit, regulatorische Vorgaben einzuhalten.

ReGas spricht von erheblicher Marktverzerrung

Der ReGas zufolge bleiben die Preise der DET derzeit unterhalb der von der Bundesnetzagentur genehmigten und kostendeckenden Preise. Deshalb komme es zu einer erheblichen Marktverzerrung. Das entspräche einem sogenannten "Dumping", also einem bewussten Vertrieb zu einem Marktpreis unterhalb der Selbstkosten. Bei der "Energos Power" handelt es sich um eines von zwei Regasifizierungsschiffen, die bislang im Terminal in Mukran eingesetzt sind. Die Deutsche ReGas will das zweite Schiff, die "Neptune", weiterhin nutzen.

DUH: "Überfällige Teilschließung"

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bezeichnete die Ankündigung der ReGas über die Kündigung des Vertrags als "erwartbar". Sie spricht von einer Teilschließung des Projekts, die überfällig sei. Ähnlich äußerte sich auch der Bürgermeister der Gemeinde Binz, Karsten Schneider (parteilos): "Das ganze Unterfangen hat sich nun endgültig als überflüssig herausgestellt." Seine Gemeinde habe schon länger davor gewarnt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.02.2025 | 16:00 Uhr