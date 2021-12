Weniger Stress für Nutztiere Stand: 27.12.2021 08:05 Uhr Wie gestresst ein Nutztier ist, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Dummerstorfer Forschungsinstitut für Nutztierbiologie jetzt im Fell der Tiere messen. Die Forschenden weisen das Stresshormon Cortisol in den Haaren der Tiere nach.

Die Haltungsbedingungen von Nutztieren und das Thema Tierwohl sind in den vergangenen Jahren mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Ein Team von Forscherinnen und Forschern aus Dummerstorf setzt sich jetzt dafür ein, dass Tiere wie Rinder, Schafe oder Schweine möglichst stressfrei leben können. Dafür haben sie eine neue Methode entwickelt, um überhaupt erstmal festzustellen, wie gestresst die Tiere sind - und wie man das möglicherweise reduzieren kann.

Schon die Probenentnahme ist für die Tiere stressfreier

Die Forscherinnen und Forscher vom Institut für Nutztierbiologie können jetzt das Stresshormon Cortisol im Fell der Tiere nachweisen. Und das hat ihnen zufolge gleich zwei entscheidende Vorteile gegenüber den üblichen Mess-Methoden mittels Blut oder Speichel. Erstens: Das Entnehmen der Proben ist relativ entspannt für die Tiere. Und zweitens: Da sich das Cortisol immer in stressigen Phasen einlagert und das Haar dann weiter wächst, kann man entlang des Haares quasi das Stresslevel der ganzen vergangenen Wochen und Monate ablesen. Bei den bisherigen Methoden sieht man vor allem, wie es dem Tier jetzt gerade geht - und das kann ja auch durch eine stressige Blutabnahme selbst schon verfälscht sein.

Stress macht krank - das gilt auch für Tiere

Diese Methode eignet sich prinzipiell für alle, die Fell oder Federn haben. Allerdings bietet es sich für eine Tierart besonders an, sagt Projektleiter Winfried Otten: "Wir haben festgestellt, dass dies beim Rind problemlos geht. Haben aber auch festgestellt, dass Kontamination insbesondere Urin und Speichel, also auch das Belecken der Tiere, ziemliche Störfaktoren sein können. Wir können also nur Körpereigenen nehmen, die diesen Risikofaktoren möglichst nicht ausgesetzt sind. Das geht beim Rind einfach, das ist zum Beispiel der Kopf und Halsbereich. Das ist beim Schwein schwieriger." Ziel sei aber, die Methode künftig auch noch für andere Tierarten zu optimieren. Denn: Stress macht krank, sagt Otten. Entspannte Tiere, die fit und gesund sind, helfen also auch dem Betrieb weiter.

Methodik auch zur Eigenkontrolle

Einige Landwirtschaftsbetriebe haben während der Forschung schon mitgemacht. Und perspektivisch sollen Tierhalter diese Methodik auch zur Eigenkontrolle nutzen können. Sie könnten so zum Beispiel prüfen, ob es den Tieren besser geht, nachdem der Stall umgebaut wurde, sagt Otten. Und auch für Tierschutzlabels kann das von Interesse sein - um eben nachweisen zu können, wie es den Tieren tatsächlich geht.

