Stand: 16.07.2021 14:00 Uhr Weniger Geburten in Mecklenburg-Vorpommern

Frauen in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr weniger häufig ein Kind geboren. Der Statistik zufolge bekamen Frauen im Nordosten 2020 im Schnitt 1,49 Kinder, im Jahr zuvor waren es noch 1,54. Leicht gestiegen ist dagegen das Alter der Mütter bei der Geburt, von 30,9 auf 31,1 Jahre. In Mecklenburg-Vorpommern erblickten im vergangenen Jahr 12.600 Babys das Licht der Welt, im Jahr davor waren es 30 mehr. Ein Grund für den leichten Geburtenrückgang ist, dass die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter gesunken ist, so das Statistische Bundesamt. | 16.07.2021 14:00