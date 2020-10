Stand: 16.10.2020 07:02 Uhr Weniger Erstsemester in Rostock

In diesem Jahr beginnen nur knapp 2000 junge Menschen ein Studium an der Universität Rostock. Das sind nur halb so viele Erstsemesterstudierende wie im Jahr 2019. Hochschulexperten sehen die Corona-Pandemie als einen Grund für sinkende Studierendenzahlen. Allerdings verzeichnet die Universität Greifswald keinen Rückgang, dort liegt die Zahl der Erstsemesterstudierenden konstant bei 2000. | 16.10.2020 7:13