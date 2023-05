Stand: 23.05.2023 11:58 Uhr Wenige Anbieter in MV passen gesunkene Strom- und Gaspreise an

Die Preise für Strom und Gas sinken bei einigen Anbietern bundesweit. In Mecklenburg-Vorpommern sieht es etwas anders aus, hier passen nach Informationen von NDR 1 Radio MV nur wenige Versorger die Preise an. In Parchim haben die Stadtwerke angekündigt die Gaspreise zu senken, beim Strom könnte es im Herbst soweit sein. Die Stadtwerke in Rostock hatten schon vor rund einem Monat angekündigt, zum 1. Juli in beiden Bereichen die Preise zu senken. Weitere angefragte Versorger planen keine Preisänderungen - etwa in Neubrandenburg, Teterow, Greifswald und Barth. Nicht geantwortet haben bisher Stralsund und Güstrow. Die Stadtwerke in Neustrelitz behalten "die Strom- und Gaspreisentwicklung im Blick". Allerdings sei dort schon jetzt der Preis für Strom vergleichsweise niedrig. Verbraucherschützer sagen, ein Wechsel des Anbieters kann sich lohnen: Neukunden bekämen mitunter günstigere Tarife als Bestandskunden.