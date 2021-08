Stand: 10.08.2021 14:20 Uhr Wenig junge Menschen in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern ist eines der Bundesländer, in dem sehr wenig Jugendliche leben. Ihr Anteil an der Bevölkerung liegt bei 8,2 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Nur in Brandenburg und Sachsen-Anhalt ist er noch niedriger. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 10,1 Prozent, damit ist ein neuer Tiefststand erreicht. Noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 1950 gab es in Deutschland so wenig Menschen in der Altersgruppe der 15 bis 24-Jährigen, hieß es. | 10.08.2021 14:20