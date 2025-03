Weltweit größte Industriemesse startet: 23 Aussteller aus MV vertreten Stand: 31.03.2025 07:26 Uhr Thematische Schwerpunkte der diesjährigen Hannover Messe sind Künstliche Intelligenz, Wasserstoff, klimaschonende Produktion und industrielle Transformation. Eine Agentur aus dem Landkreis Rostock stellt neun Projekte vor.

Mit der Hannover Messe öffnet heute die weltweit größte Industrieschau für Maschinenbau und Elektrotechnik ihre Türen für Besucher. Unter den rund 4.000 Ausstellern sind auch 23 Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Ein großer Schwerpunkt bei der Messe ist Künstliche Intelligenz, aber auch Themen wie Wasserstoff, klimaschonende Produktion und die industrielle Transformation spielen eine große Rolle. Erwartet werden Besucher aus 120 Ländern.

Agentur "Nachwachsende Rohstoffe" mit dabei

Unter den Ausstellern aus Mecklenburg-Vorpommern ist die Agentur "Nachwachsende Rohstoffe" aus Gülzow bei Güstrow (Landkreis Rostock). Sie begleitet bundesweit seit mehr als 30 Jahren Entwicklungen ausschließlich auf Basis biobasierter Rohstoffe. Aktuell sind es nach Angaben der Agentur rund 800 Projekte mit einem Förderumfang von 230 Millionen Euro. Wesentliches Ziel sei es, fossile Rohstoffe durch Angebote aus der Land- und Forstwirtschaft zu ersetzen, um die CO2-Belastungen zu senken.

Auf der Messe werden neun Vorhaben vorgestellt, darunter Geldkarten auf Basis von Holz. Diese sollen die bislang genutzten Plastikkarten auf Basis von Erdöl ablösen. Das Vorhaben von zwei Entwicklungsteams aus Dresden steht nach eigenen Angaben kurz vor der Produktionsreife.

Scholz fordert Ausweitung des Handels mit Kanada

Bei der Eröffnungsfeier der Industriemesse am Sonntagabend betonte Olaf Scholz die Bedeutung des freien Welthandels. "Wir wissen, dass der freie Welthandel, der so viel Wohlstand geschaffen hat, gefährdet ist", so der SPD-Politiker. Die EU werde sich weiterhin für einen freien und fairen Welthandel einsetzen. Und man werde entschlossen auf die Zollpolitik der Vereinigten Staaten reagieren, versprach Scholz. Dementsprechend sprach sich der noch amtierende Bundeskanzler für eine Ausweitung des Handels mit Ländern wie Kanada aus, das in diesem Jahr Partnerland der Messe ist.

