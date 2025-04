Welttag des Buches: Kostenlose Comics für Schüler in MV Stand: 23.04.2025 13:56 Uhr Viert- und Fünftklässler in Mecklenburg-Vorpommern bekommen über die deutschlandweite Kampagne "Ich schenk dir eine Geschichte" Gutscheine für den Comicroman "Cool wie Bolle". Die Schirmherrschaft hat das Bildungsministerium in Schwerin.

Anlässlich des Welttag des Buches erhalten Viert- und Fünftklässler in Mecklenburg-Vorpommern gegen Vorlage eines Gutscheins bis zum 31. Mai einen kostenlosen Comic-Roman in teilnehmenden Buchhandlungen und Bibliotheken. Rund 1.500 dieser Gutscheine sollen bis Ende Mai in den Schulklassen verteilt werden. Das Ziel der deutschlandweiten Kampagne "Ich schenk dir eine Geschichte" ist die Leseförderung. Die Schirmherrschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat das Bildungsministerium in Schwerin.

Mangelnde Lesekompetenz

Eine Studie aus dem Jahr 2023 bescheinigte jedem vierten Grundschulkind in Deutschland eine mangelnde Lesekompetenz. Die Aktion sei ein wichtiger Beitrag zur Leseförderung, so Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke). Das habe etwa die hohe Beteiligung von Schulen an der Aktion im vergangenen Jahr gezeigt. Über 80 Prozent der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern hatten sich 2024 für die Büchergutscheine angemeldet. Im Bundesvergleich landete Mecklenburg-Vorpommern damit auf dem zweiten Platz hinter Thüringen.

Aktion seit 1997

"Die Aktion 'Ich schenk dir eine Geschichte' ist seit Jahren eine tolle Chance für Kinder, den Zugang zu Büchern und spannenden Geschichten zu erhalten. Das fördert das Interesse und den Spaß am Lesen", sagte Oldenburg. Die Aktion findet in diesem Jahr bereits zum 28. Mal statt. Der diesjährige Comicroman "Cool wie Bolle" wurde von Thomas Winkler verfasst und von Timo Grubing illustriert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.04.2025 | 11:00 Uhr