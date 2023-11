Weltdiabetestag: Eine Krankheit mit steigender Verbreitung Stand: 14.11.2023 11:28 Uhr Mit dem Weltdiabetestag soll weltweit auf die steigende Verbreitung der Krankheit aufmerksam gemacht werden. Allein in Deutschland leben rund 9 Millionen Menschen mit Diabetes.

Am Geburtstag von Frederick Banting, dem Entdecker vom Hormon Insulin, gibt es weltweit Aktionen rund um die Stoffwechselstörung Diabetes. Alleine in Mecklenburg-Vorpommern leben rund 190.000 Menschen und damit rund zwölf Prozent der Bevölkerung mit der Zuckerkrankheit. Dabei gibt es regional deutliche Unterschiede, wie der aktuelle Gesundheitsatlas der AOK Nordost zeigt. Die meisten Diabeteserkrankten leben demnach in Teilen der Mecklenburgischen Seenplatte und Vorpommern-Greifswald. Rund um Dargun, Woldegk und Jarmen sind es gut 15 Prozent. In Schwerin und Rostock dagegen nur zehn Prozent, aber auch da gibt es Unterschiede zwischen einzelnen Stadtteilen. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Gefahr, an Diabetes Typ 2 zu erkranken so hoch, weil die Menschen hier bundesweit am dicksten sind.

Weitere Informationen Diabetes Typ 2: Symptome, Ursachen und Behandlung Diabetes Typ 2 führt zu schweren Folgeerkrankungen. Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle. mehr

Behandlung von Diabetes: Bewegung und Ernährungsumstellung

Wer die Krankheit rechtzeitig erkennt und seinen Lebensstil umstellt, kann große Mengen an Medikamenten vermeiden und auch Folgeerkrankungen vorbeugen. Etwa die Hälfte aller Typ-2-Diabetikerinnen und -Diabetiker könnten ihre Krankheit allein schon durch gezielte Bewegung und eine bewusste Ernährung zurückdrängen. Bei übergewichtigen Menschen reicht ihr Insulin oft schon wieder aus, wenn sie einige Kilo abgenommen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.11.2023 | 09:00 Uhr