Welsfarm kommt gut durch die Corona-Krise Stand: 24.12.2020 09:45 Uhr Die Welsfarm in Sukow bei Schwerin ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen – obwohl die Gaststätten schließen mussten und derzeit als Abnehmer ausfallen.

In einem großen Becken platscht es heftig. Welsköpfe ragen aus dem Wasser: "Die Fische werden gerade gefüttert und zur Fütterung kommen sie alle nach oben. Und da geht es manchmal ein bisschen wild zu", sagt Betriebsleiter Kalle Haenisch. Die Afrikanischen Welse fressen Pellets, die hauptsächlich aus Weizen bestehen. Über dem Fischbecken fährt ein Roboter an einer Schiene entlang. "Der Roboter weiß ganz genau, wieviel Fische im Becken sind und passt dann auch die Futtermenge an."

Aus Namibia nach Mecklenburg-Vorpommern

Haenisch hat eine Ausbildung zum Fischwirt absolviert. Dafür ist er aus seiner Heimat Namibia nach Deutschland gezogen. Das duale Ausbildungssystem in Deutschland sei einmalig auf der Welt, sagt Haenisch: "Da ich begeisterter Aquarianer bin, war mir sofort klar, dass es das ist, was ich werden möchte. Und da ich Deutschsprachiger bin, war Deutschland die erste Wahl." Seit drei Jahren kümmert sich Haenisch um die afrikanischen Welse in Sukow - und das jeden Tag bei eher afrikanischen Temperaturen um die 30 Grad. Die Welsanlage ist an die hauseigene Biogasanlage gekoppelt, bei der Wärme entsteht. "Die blasen wir nicht einfach in die Luft, sondern nutzen sie sinnvoll um hier in der Halle Luft und Wasser zu heizen."

30 Tonnen Fisch pro Monat

Nachhaltigkeit werde in der Sukower Welsfarm großgeschrieben, sagt Haenisch. Zum Beispiel werden Fischreste zu Tierfutter verarbeitet. Das rötliche Welsfilet wird frisch direkt ab Hof oder über den Fischgroßhandel vermarktet: "Wir fahren bis zu sechsmal die Woche nach Hamburg. Von dort aus wird der Wels dann weiter verteilt, landet in der Gastronomie, Einzelhandel, Fischtheken." Die Fische werden auch lebend an andere Verarbeitungsbetriebe verkauft. Der Fisch wächst sehr schnell. Nach einem halben Jahr Lebenszeit sind die Tiere etwa anderthalb Kilo schwer und schlachtreif. Rund 30 Tonnen Fisch verlassen im Monat die Sukower Welsfarm.

Keine Seuchen, keine Medikamente

Becken kontrollieren, Außenfilteranlagen reinigen, Filets verpacken. Kalle Haenisch liebt seinen Beruf. Am Afrikanischen Wels schätzt der 26-Jährige vor allem dessen Robustheit: "Wir haben keine bekannten Seuchenkrankheiten für diesen Fisch und können deshalb auf Medikamente verzichten."