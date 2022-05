Weiterhin Probleme bei Kartenzahlungen im Einzelhandel in MV Stand: 27.05.2022 09:15 Uhr Nur Bares ist derzeit Wahres. Im Einzelhandel gibt es weiter Probleme bei der Bezahlung mit Giro- oder Kreditkarte. Darauf weist ein Finanzdienstleister hin.

AUDIO: Keine EC-Kartenzahlung (1 Min) Keine EC-Kartenzahlung (1 Min)

Betroffen sind in Mecklenburg-Vorpommern Aldi Nord, die Drogerie-Kette Rossmann sowie Edeka. Auch an einigen Tankstellen sowie in Kinos kann derzeit nur bar gezahlt werden.

Das ist die Ursache für die Probleme mit der Kartenzahlung

Der Grund ist eine Software-Störung bei einem ganz bestimmten Kartenlesegerät, diese Schwierigkeiten gibt es schon seit Dienstag. In einigen Geschäften geht per Karte an den Kassen deshalb nichts. Nach Angaben des Bundesverbandes der electronic Cash-Netzbetreiber liegt die Ursache der Störung nicht bei einem der Netzbetreiber oder den verwendeten Karten, vielmehr versagt die Software bei einem Geräte-Typ. Die Ursache sei inzwischen zwar gefunden, wann wieder überall per Karte gezahlt werden kann, steht allerdings noch nicht fest.