Stand: 27.05.2022 05:27 Uhr Weiterhin Probleme bei Kartenzahlungen im Einzelhandel in MV

Im Einzelhandel gibt es weiter Probleme bei der Bezahlung mit Giro- oder Kreditkarte. Darauf weist ein Finanzdienstleister hin. Die Software-Störung bei einem bestimmen Kartenzahlungsterminal konnte demnach noch nicht behoben werden. Die Schwierigkeiten gibt es seit Dienstag. Betroffen sind in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel Aldi Nord, die Drogerie-Kette Rossmann sowie Edeka. Auch an einigen Tankstellen sowie in Kinos kann derzeit nur bar gezahlt werden. Nach Angaben des Bundesverbandes der electronic Cash-Netzbetreiber liegt die Ursache der Störung nicht bei einem der Netzbetreiber oder den verwendeten Karten, vielmehr versagt die Software bei einem Geräte-Typ. | 27.05.2022 05:26

