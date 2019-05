Stand: 03.05.2019 07:45 Uhr

Weiterfahrt von A20-Rennfahrern verzögert sich

Nach dem mutmaßlich illegalen Autorennen auf der Autobahn 20 laufen die Ermittlungen der Polizei weiter auf Hochtouren. Insgesamt hat die Polizei an der A20-Raststätte zwischen Wismar und Rostock 122 hochmotorisierte Wagen gestoppt, die an dem mutmaßlichen Autorennen teilgenommen haben sollen. Wie ein Polizeisprecher nun mitteilte, sind die für die Ermittlungen sichergestellten Autos noch immer auf den Parkplätzen. Um Wettfahrten zu vermeiden, können sie erst am Mittag zeitlich versetzt wieder abgeholt werden. Die Polizei ist seit 7 Uhr vor Ort, um weitere Personalien aufzunehmen.

Illegales Autorennen gestoppt Nordmagazin - 02.05.2019 19:30 Uhr Die Polizei hat auf der A 20 zwischen Wismar und Rostock ein Autorennen gestoppt. Rund 100 Auto wurden aus dem Verkehr gezogen. Die meisten mit norwegischen Kennzeichen.







Autos über Nacht auf Raststätte Fuchsberg

Nach den gestrigen Kontrollen wurden einige der Fahrzeuge abgeschleppt. Die Aktion ist dann aber von der Polizei abgebrochen worden und die restlichen Autos blieben über Nacht auf der Raststätte Fuchsberg (Landkreis Nordwestmecklenburg). Einige Fahrer haben in Hotels übernachtet, andere blieben vor Ort.

Nach eigener Aussage an Rallye teilgenommen

Laut Polizei handelt es sich unter anderem um Luxus-Sportwagen der Marken Porsche, Lamborghini und Ferrari. Die Fahrer aus Skandinavien haben nach eigener Aussage an einer Rallye von Oslo nach Prag teilgenommen. Nachdem sie auf der A20 mit teilweise 250 Kilometer pro Stunde unterwegs waren, wurden sie von der Polizei gestoppt. Gegen die Fahrer wird wegen des Vorwurfs eines verbotenen Autorennens und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

