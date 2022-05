Stand: 06.05.2022 14:50 Uhr Weiterer Prozess wegen rechtsextremen Internetforums

Am Landgericht Rostock hat der Prozess gegen zwei Männer begonnen, die an dem inzwischen eingestellten rechtsextremen Thiazi-Internetforums mitgearbeitet haben sollen. Mit ihm sollten laut Anklage gezielt junge Leute an rechtsextremes Gedankengut herangeführt werden. Am Landgericht Rostock wurden bereits 15 Männer und Frauen im Zusammenhang mit Thiazi verurteilt, darunter der Kopf der Gruppe, ein Kindergärtner aus Barth. | 06.05.2022 14:45