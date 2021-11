Weiterer Fall von Vogelgrippe in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 09.11.2021 09:48 Uhr In Nordwestmecklenburg ist ein privater Bestand von der Vogelgrippe betroffen. Rund um den Hof bei Wismar wurde eine Schutzzone eingerichtet, in der Geflügel im Stall bleiben muss.

In Mecklenburg-Vorpommern ist der dritte Fall von Vogelgrippe in privater Haltung in diesem Herbst aufgetreten. Auf einem Hof nahe Wismar sind zehn Enten und eine Gans verendet. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat mehrere der verendeten Tiere untersucht und bestätigt, dass es sich um den hochansteckenden Vogelgrippe-Erreger H5N1 handelt. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat deshalb drei Kilometer um den Hof in Hohenkirchen im Ortsteil Alt Jassewitz eine Schutzzone eingerichtet. In diesem Bereich müssen Geflügelhalter ihre Tiere jetzt für mindestens drei Wochen im Stall halten.

Kontakt mit Wildtieren am Hofteich

Insgesamt gab es 47 Tiere auf dem Hof. Sie hatten Zugang zu einem Teich, an den auch wilde Stockenten kamen, so ein Sprecher des Kreises Nordwestmecklenburg. So könnten sich die Nutztiere bei den Wildtieren mit angesteckt haben. Am Montag wurden alle verbliebenen Hühner, Enten und Gänse des privaten Hofes getötet und die Ställe desinfiziert, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann.

Landwirtschaftsminister Backhaus erwartet weitere Fälle

"Direkte und indirekte Kontakte zwischen Wildvögeln und dem eigenen Geflügelbestand müssen sicher verhindert werden", mahnte Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU). Anderenfalls müsse das Geflügel in den Stall beziehungsweise in eine Voliere. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) rechnet damit, "dass das Geschehen mit Blick auf die bevorstehende kalte Jahreszeit weiter an Fahrt aufnimmt. Wir können davon ausgehen, dass uns das Thema die kommenden Monate intensiv beschäftigen wird."

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Fassung des Beitrags war fälschlicherweise von landesweit drei Vogelgrippe-Fällen die Rede. Diese Zahl bezieht sich aber nur auf Fälle in privater Haltung. Inklusive der Wildvögel sind es insgesamt bereits zehn Fälle.

