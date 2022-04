Weiterer Corona-Kurs Thema im Landtag

Stand: 25.04.2022 10:22 Uhr

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern kommt am Montagvormittag zu einer weiteren Sondersitzung zusammen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will das Parlament in einer Regierungserklärung über die weitere Strategie der rot-roten Koalition zur Eindämmung der Corona-Pandemie informieren.