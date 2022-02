Stand: 25.02.2022 13:28 Uhr Weitere Soldaten aus Hagenow nach Litauen

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV werden in den kommenden Tagen weitere Bundeswehr-Soldaten aus Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) nach Litauen verlegt. Dabei handele es sich um Männer und Frauen aus dem Versorgungsbataillon, so eine Sprecherin. Sie können im Rahmen der NATO-Mission in den baltischen Ländern als Mechaniker und für die Nachschubversorgung und den Materialtransport eingesetzt werden. Im Januar waren bereits knapp 200 Soldaten aus Hagenow planmäßig verlegt worden. Wie viele jetzt zusätzlich nach Litauen geschickt werden, dazu gibt es keine Angaben. | 25.02.2022 13:28

