Weitere Finanzhilfe für Mecklenburgische Verkehrsgesellschaft

Die Mecklenburgische Verkehrsgesellschaft MVVG erhält eine weitere Finanzhilfe in Höhe von einer Million Euro aus dem ÖPNV-Schutzschirm von Bund und Land. Das bestätigte Vize-Landrat Kai Seiferth. Das Tochterunternehmen des Kreises Mecklenburgische Seenplatte hat damit staatliche Hilfen in Höhe von knapp vier Millionen Euro seit Beginn der Corona-Pandemie erhalten. Ein weiterer Antrag auf Hilfe in Höhe von 1,2 Millionen Euro wurde vom Land abgelehnt. Damit sollten die in diesem Jahr gestiegenen Mehrkosten für Dieselkraftstoffe ausgeglichen werden. | 18.08.2022 13:33

