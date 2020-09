Stand: 16.09.2020 23:43 Uhr - NDR 1 Radio MV

Weitere Corona-Fälle: Gesamtschule in Rostock geschlossen

Wegen zwei weiterer Coronavirus-Infektionen ist die Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen vorübergehend geschlossen worden. Der Unterricht fällt für die insgesamt etwa 780 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 70 Lehrkräfte ab Donnerstag zunächst aus, wie der Sprecher der Stadt am Mittwoch mitteilte. Zwei weitere Lehrkräfte seien am Mittwoch positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Zuvor mussten nach der Infektion einer ersten Lehrerin drei Lehrkräfte und 90 Kinder aus verschiedenen Klassen in Quarantäne.

Bockhahn: "Konsequentes Handeln erforderlich"

"Diese Ergebnisse machen leider ein konsequentes Handeln erforderlich, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern", sagte Sozialsenator Steffen Bockhahn. "Dies ist eine vorbeugende Maßnahme, die die aktuell geltende Landesverordnung konsequent umsetzt."

Das Gesundheitsamt werde am Donnerstag die betroffenen Familien anrufen, weitere Informationen übermitteln und Beratungen ermöglichen. "Bitte halten Sie sich zunächst auch innerhalb der Familien so weit wie möglich an die Hygiene- und Abstandsregeln, um ein Infektionsrisiko zu minimieren", so der Appell aus dem Gesundheitsamt an die Eltern, Schülerinnen und Schüler.

Weitere Informationen Corona-Blog: Gesamtschule in Rostock geschlossen Die Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen ist vorübergehend geschlossen. Zwei weitere Lehrkräfte sind positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Mehr Corona-News im Blog. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.09.2020 | 06:00 Uhr