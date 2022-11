Stand: 15.11.2022 07:08 Uhr Weitere BGH-Verhandlung um "Yachthafenresidenz Hohe Düne"

Der Bau des Hotelkomplexes "Yachthafenresidenz Hohe Düne" in Rostock-Warnemünde beschäftigt erneut das oberste deutsche Strafgericht. Heute geht es am Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig auch um den Freispruch von Mecklenburg-Vorpommerns früherem Wirtschaftsminister Otto Ebnet (SPD) im Zusammenhang mit angeblichen Subventionsbetrug. Die Staatsanwaltschaft Rostock hatte nach einem entsprechenden Urteil des Landgerichts Schwerin vom August 2020 Revision eingelegt.

