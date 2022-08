Stand: 26.08.2022 06:46 Uhr Weiter Zugausfälle in MV wegen Personalmangel

Bahnreisende müssen sich auch in der kommenden Woche auf Zugausfälle auf mehreren Nahverkehrsstrecken in Mecklenburg-Vorpommern einstellen. Die Deutsche Bahn streicht nach eigenen Angaben nun bis in den September hinein Züge auf den Strecken Stralsund - Neustrelitz, Stralsund - Greifswald und Wismar - Ludwigslust. Als Grund wird ein erhöhter Krankenstand angegeben. Auch das 9-Euro-Ticket, das noch bis Ende August gilt, beeinflusse die Personalplanung, hieß es. | 26.08.2022 06:45