Weiter Rätselraten um Verschmutzung des Mürtzsees Stand: 14.04.2023 14:10 Uhr Die Verschmutzung des Mürtzsees bei Blumenholz nahe Neustrelitz bleibt weiter rätselhaft. Erste Laboranalysen haben laut Kreisverwaltung einen deutlich zu hohen CSB-Wert ergeben.

Dabei handelt es sich um den chemischen Sauerstoffbedarf organischer Verbindungen. Anders gesagt: Das biologische Gleichgewicht ist gestört. Im Mürtzsee liegt der CSB-Wert bei über 10.000 Milligramm je Liter - und ist damit deutlich überhöht. Was die genaue Ursache dafür ist, konnten die Experten noch nicht klären.

Weitere Fachleute werden zu Rate gezogen

Erste Proben am vergangenen Wochenende hatten auf eine Verunreinigung mit Holzschutzmitteln hingedeutet. Der Landkreis will nun weitere Fachleute zu Rate ziehen, weil beispielsweise auch eine Überpopulation von Fischen das biologische Gleichgewicht im Mürtzsee gestört haben könnte.

Ölsperren gelegt

Einsatzkräfte hatten am Ostersonntag auf dem See Ölsperren ausgelegt. So sollte die sich auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern erstreckende Verunreinigung nicht weiter ausbreiten können.

