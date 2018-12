Stand: 30.12.2018 10:50 Uhr

Weiter Nachwuchssorgen in Gesundheitsbranche

Nach Ansicht von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sind eine flächendeckend gute medizinische Versorgung und die Fachkräftegewinnung im ländlichen Raum die größten Herausforderungen der kommenden Jahre. Sorge bereitet dem Minister unter anderem das hohe Alter vieler Hausärzte in Mecklenburg-Vorpommern.

Viele Hausärzte gehen in Rente

Etwa 240 Hausärzte werden in den kommenden fünf Jahren über 65 Jahre alt sein und womöglich in Rente gehen. Ob sie ihre Praxen in die Hände von Nachwuchsärzten geben können, ist fraglich. Es wird immer schwieriger, junge Ärzte aufs Land zu locken. Ein sinnvoller Schritt könnte die Einführung der Landarztquote sein, so der Minister.

Medizin-Studenten sollen verpflichtet werden

Zehn bis 20 Prozent der Medizin-Studienplätze sollten an junge Menschen vergeben werden, die sich verpflichten, ihre ersten zehn Berufsjahre in einem unterversorgten Gebiet zu verbringen. Dazu würden derzeit die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen. Nordrhein-Westfalen wird diese Quote im nächsten Wintersemester einführen.

Schulgeld in der Pflege-Ausbildung entfällt

Um den steigenden Fachkräftebedarf in der Pflege abzudecken, werden in Mecklenburg-Vorpommern vom Schuljahr 2019/2020 an die Auszubildenden in der Pflege in allen Jahrgängen vom Schulgeld befreit. Glawe kündigte außerdem an, das Schulgeld für die Ausbildung von Ergo- oder Physiotherapeuten sowie Logopäden abzuschaffen. Ein konkretes Datum, wann es soweit ist, nannte Glawe aber noch nicht.

