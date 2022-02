Stand: 04.02.2022 06:50 Uhr Weil er Tauben fütterte: 84-Jähriger in Neubrandenburg verprügelt

In Neubrandenburg ist am Donnerstag ein 84 Jahre alter Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, weil er regelmäßig die Tauben am Reitbahnsee in der Stadt füttert. Laut Polizei habe der Täter den Mann in seiner Kleingartenparzelle aufgesucht, sich über den Dreck durch die Tauben beklagt und dann unvermittelt zugeschlagen. Anschließend flüchtete er auf seinem Fahrrad. Die Verletzungen des 84-Jährigen mussten im Klinikum Neubrandenburg behandelt werden. | 04.01.2022 06:50

