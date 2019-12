Stand: 23.12.2019 05:16 Uhr - NDR 1 Radio MV

Weihnachtsmärkte gut besucht

Die Veranstalter der großen Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern haben eine positive Bilanz gezogen. Trotz anfangs schlechten Wetters an den Wochenenden seien alle Märkte gut besucht gewesen. Die letzten beiden Adventswochenenden seien die umsatzstärksten gewesen, sagten zum Beispiel die Veranstalter des Weberglockenmarktes in Neubrandenburg im Gespräch mit NDR 1 Radio MV.

Stralsunder Markt weiter geöffnet

In Stralsund bleiben Buden und Glühweinstände auf dem Alten Markt noch bis zum 5. Januar geöffnet. In Schwerin werden die Stände und Fahrgeschäfte erst am 30. Dezember abgebaut. Allerdings ist der Weihnachtsmarkt am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Insgesamt luden etwa 50 Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern zum Bummeln, Kaufen und Glühwein-Trinken ein.

