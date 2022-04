Stand: 25.04.2022 13:06 Uhr Weidetierhalter in MV sehen Wolfszunahme kritisch

Der Landesschaf- und Ziegenzuchtverband sieht die zunehmende Rückkehr des Wolfes in Mecklenburg-Vorpommern kritisch. Das Umweltministerium hatte am Freitag landesweit fünf neue Rudel bestätigt. Allein im vergangenen Jahr gab es laut Statistik 57 Rissvorfälle. Mehr als 200 Tiere wurden dabei getötet oder verletzt. Weil ein hunderprozentiger Herdenschutz nicht möglich ist, fordert der Verband nun mehr Unterstützung vom Land - auch finanziell. Geht es nach den Züchtern, sollte der bislang streng geschützte Wolf in seinem Bestand reguliert werden. | 25.04.2022 13:06

