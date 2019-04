Stand: 26.04.2019 05:46 Uhr

Wehrinvestitionen: 320 Millionen Euro in MV

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat weitere Investitionen der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Bei der Kiellegung der ersten von fünf neuen Korvetten auf der Peenewerft in Wolgast sagte die Ministerin, aus dem Wehretat würden in den kommenden Jahren rund 320 Millionen Euro fließen. Mit dem Geld würden Unterkünfte und das Marinezentrum in Rostock ausgebaut.

Von der Leyen: Umfangreichere Aufgaben für Marine

Die Ministerin verteidigte den Bau der neuen Korvetten für die Marine. Wegen umfangreicherer Aufgaben - zum Beispiel im Mittelmeer oder bei Nato-Einsätzen - würden die Schiffe dringend gebraucht. Der Bau kostet rund zweieinhalb Milliarden Euro. Das erste Schiff soll in drei Jahren fertig sein und dann in fünf Jahren in Dienst gestellt werden.

Lürssen: Noch Auftragslücken

Werftenchef Friedrich Lürßen hatte zuvor angekündigt, dass die Kurzarbeit in Wolgast in wenigen Wochen enden soll. Allerdings gebe es für kommendes Jahr und 2021 noch Lücken, es fehlten Anschlussaufträge. Auch für die sechs im Bau befindlichen Küstenschutzboote, die ursprünglich für Saudi Arabien bestimmt waren, gebe es noch keine Lösung.

