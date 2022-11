Stand: 09.11.2022 17:04 Uhr Wegezin: Haus mit Reetdach abgebrannt - 170.000 Euro Schaden

In Wegezin bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald ) ist am Vormittag ein Reet-gedecktes Wohnhaus abgebrannt. Zum Eindämmen der Flammen kamen die Einsatzkräfte zu spät, das Haus brannte gegen 11 Uhr bereits vollständig. Bewohnt wurde es von einem 86-jährigen Mann und seinem 58-jährigen Sohn. Beide konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 170.000 Euro. Die Brandursache ist bis jetzt noch nicht geklärt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.11.2022 | 17:30 Uhr