Stand: 26.11.2021 15:30 Uhr Wegen fehlender Testzentren - Beschwerden bei Bürgerbeauftragten eingegangen

Die massiven Engpässe bei den Corona-Testzentren in Mecklenburg-Vorpommern führen bei immer mehr Bürgern zu Frustration. Der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, erklärte, ihn hätten bereits viele Beschwerden erreicht, weil es an Teststellen in der Nähe oder an Kapazitäten in Testzentren oder Apotheken fehle. Das Gesundheitsministerium in Schwerin teilte mit, dass die Kapazitäten erweitert werden. Crone sieht die Akzeptanz der Corona-Beschränkungen in Gefahr, wenn eine Testung praktisch unmöglich ist und die Menschen dann teilweise vom öffentlichen Leben ausgeschlossen würden. Deshalb, so der Bürgerbeauftragte, müssten die Regeln angepasst werden. | 26.11.2021 15:30