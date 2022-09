Stand: 05.09.2022 13:41 Uhr Wegen Personalmangel: Zugausfälle in Vorpommern

In Vorpommern müssen sich Bahnreisende auch in dieser Woche auf Zugausfälle einstellen. Grund sind nach Angaben der Bahn nach wie vor viele kranke Mitarbeitende. Auf der Strecke zwischen Stralsund und Greifswald fahren die Züge in größeren Abständen, von montags bis freitags entfallen täglich sieben Verbindungen. | 05.09.2022 13:40

