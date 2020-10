Wegen Berlin: Neue Corona-Regeln in MV in Kraft Stand: 10.10.2020 07:21 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind neue Regeln zum Umgang mit Corona-Risikogebieten in Kraft getreten. Einreisende aus Corona-Hotspots müssen weiterhin in Quarantäne. Doch es gibt Ausnahmen.

Die Landesregierung hatte sich am späten Donnerstagabend im Eilverfahren auf den Umgang mit den gestiegenen Corona-Zahlen vor allem in Berlin geeinigt. Weil die Hauptstadt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen verzeichnet, gilt sie als Risikogebiet. Für Urlauber aus Berlin gibt es zum dortigen Start der Herbstferien keine Ausnahme. Wie alle anderen, die aus sogenannten Corona-Hotspots kommen, müssen auch sie in ihrem Übernachtungsquartier einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Einnahmeverluste befürchtet

Auch die zweiwöchige Quarantänepflicht gilt weiter. Urlauber können sie verkürzen, wenn sie nach fünf bis sieben Tagen einen zweiten negativen Test vorlegen, der ebenso wie der erste selbst zu bezahlen ist. Weil das als zu aufwändig gilt, glaubt die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern, dass viele Berliner trotz gebuchter Reisen gar nicht erst zur Ostsee oder in die anderen Urlausregionen aufbrechen. Spitzenvertreter des Gaststättenverbands Dehoga oder des Tourismusverbandes fürchten Einnahmeverluste.

Pendler müssen nicht in Quarantäne

Auch um Wirtschaft und Versorgung nicht zu gefährden, beschloss die Landesregierung Ausnahmen von der Regel. So müssen Berufspendler aus Risikogebieten wie zum Beispiel Berlin nicht in Quarantäne, ebenso Mediziner, Polizisten oder Beschäftigte der Güterbranche, die wichtige Waren nach Berlin und von Berlin aus nach Mecklenburg-Vorpommern transportieren.

Keine Einschränkungen für Sportvereine

Nach Angaben von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) dürfen Profi- und Breitensportler aus Mecklenburg-Vorpommern zu Wettkämpfen nach Berlin fahren oder aber Gegner aus Berlin empfangen. Für Fans gilt das allerdings nicht. Auch Abgeordnete und Regierungsmitglieder unterliegen laut Allgemeinverfügung nicht der Quarantänepflicht - die Bundeshauptstadt als politisches Zentrum soll für sie keine Sperrzone werden.

Caffier: Besuche der Kernfamilie erlaubt

Auch Besuch von Mitgliedern der sogenannten Kernfamilie sind in Mecklenburg-Vorpommern möglich, nicht aber von Verwandten vierten Grades. Offen ist, was für andere Gruppen wie Hochzeitsgäste gilt. Laut Verordnung müssten diese Gruppen ebenso wie Reisende in Quarantäne.

Viele Nachfragen beim Bürgerbeauftragten

Die neuen Regeln waren vielen Bürgern offenbar zunächst schleierhaft. Das legen die vielen Anfragen nahe, die beim Bürgerbeauftragten Matthias Crone eingingen. Crone sagte, die Regelung sei in großen Teilen nicht nachvollziehbar. Es sei nicht genau klar, was nun gelte.



