Weberglockenmarkt muss nach einem Tag wieder schließen Stand: 25.11.2021 15:19 Uhr Der Weberglockenmarkt in Neubrandenburg muss einen Tag nach seiner Eröffnung schon wieder schließen. Grund ist die sich zuspitzende Corona-Lage im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Die Entscheidung zum Aus für den in der Region beliebten Weihnachtsmarkt wurde am Donnerstagnachmittag nach Beratungen über mögliche Hygienekonzepte zwischen Stadt und Landkreis getroffen. Die Auflagen seien nicht umsetzbar, hieß es. Die Händler würden informiert und könnten mit dem Abbau beginnen. "Wir bedauern das sehr", sagte eine Sprecherin der Stadt. Der Weberglockenmarkt war erst am Mittwoch eröffnet worden. Nach den Verschärfungen der Corona-Regeln im Landkreis hatten die Stände und Fahrgeschäfte am Donnerstag nicht geöffnet.

Kritik an Bund und Land

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte gilt seit heute die 2G-Plus-Regel für Weihnachtsmärkte. Deshalb hätten auch Geimpfte und Genesene einen negativen Coronatest vorlegen müssen. Die Stadt sah sich nicht in der Lage, diese Auflagen umzusetzen, sagte die Sprecherin. So könne man etwa den entsprechenden Innenstadtbereich nicht einzäunen und so den Zugang kontrollieren. Bürgermeister Silvio Witt (parteilos) habe Bund und Land kritisiert. Die ganze Verantwortung laste derzeit auf den Kommunen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 20.11.2021 | 15:00 Uhr