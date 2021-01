Stand: 31.01.2021 17:19 Uhr Wasserpolizei warnt: Das Eis ist zu dünn!

Die Wasserschutzpolizei hat vor dem Betreten der Eisflächen in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt. Es bestehe akute Lebensgefahr. Sie appellierte insbesondere an alle Eltern, ihre Kinder diesbezüglich zu belehren. So beobachtete die Polizei am Sonntag zum Beispiel rund um Waren auf einigen zugefrorenen Seen mehrere Kinder, die auf dem Eis spielten. Glücklicherweise kam es, so die Polizei, bis jetzt zu keinem Unglücksfall. Die durchschnittliche Eisstärke auf allen Gewässern betrage weniger als drei Zentimeter. | 31.01.2021 17:18