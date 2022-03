Was ist los mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig? Stand: 28.03.2022 12:22 Uhr Die Staatskanzlei hat am Morgen kurzfristig ein Wiedersehen-Treffen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit ihrem Kabinett abgesagt. Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann (SPD) nannte offenbar keine Begründung. Intern hieß es, ein Grund sei die angespannte Corona-Lage.

Die Absage des Treffens erneuert Spekulationen über den Gesundheitszustand der Regierungschefin. Die 47-Jährige wurde nach Angaben der Staatskanzlei am 15. Februar operiert. In einer Pressemitteilung hieß es seinerzeit, niemand müsse sich Sorgen machen. Der Krebs sei nicht zurück. Es gehe nur darum, die Folgen der intensiven Krebstherapie zu beheben. Anfang März wies die Staatskanzlei Medienberichte scharf zurück, Schwesig nehme sich aufgrund der massiven Kritik an ihrer Russland-Politik eine "Auszeit" und ducke sich weg. Staatskanzlei-Chef Dahlemann erklärte mit Blick auf die Medienberichte man sei "entsetzt, dass die Ernsthaftigkeit der Erkrankung in Frage" gestellt werde.

Ärztlich empfohlene Genesungszeit abgelaufen

Dahlemann erklärte auch, Schwesig habe sich zwei Operationen unterziehen müssen, allein die erste habe zehn Stunden gedauert. Die Genesung werde noch "einige Zeit in Anspruch nehmen", die Mediziner hätten dafür eine Zeit von sechs Wochen empfohlen. Diese Zeit ist mit Wochenbeginn abgelaufen. Kabinettsmitglieder reagierten irritiert auf die Absage des Wiedersehen-Treffens mit Schwesig.

Rückkehr möglicherweise im Laufe der Woche

Die Staatskanzlei gibt sich zugeknöpft. "Wir informieren kurzfristig über die Rückkehr der Ministerpräsidentin", sagte ein Sprecher. In der Aktivitätenliste der Landesregierung für diese Woche taucht die Regierungschefin nicht auf. Dort werden alle öffentlichkeitswirksamen Termine der Kabinettsmitglieder angekündigt. Allerdings hat die Staatskanzlei Schwesig bisher für die Landtagssitzung in der kommenden Woche angemeldet. Für Kabinettsmitglieder gilt eine Anwesenheitspflicht, es sei denn, sie sind entschuldigt. Schwesig nimmt offenbar am Mittwoch und Donnerstag teil. Außerdem hat die Regierungschefin in den vergangenen Tagen immer wieder im Hintergrund mitgemischt - sie nahm zum Beispiel an einer Video-Schalte mit der Jüdischen Gemeinde und dem Deutsch-Ukrainischen Verein teil. Aus ihrem Umfeld hieß es, Schwesig kommt im "Laufe der Woche" zurück, möglicherweise am Mittwoch.

