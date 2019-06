Stand: 04.06.2019 12:02 Uhr

Warten auf Entscheidung zu Mathe-Abitur in MV

In Mecklenburg-Vorpommern warten die rund 5.200 Abiturienten und deren Eltern weiter auf eine Entscheidung des Bildungsministeriums zum Mathematik-Abitur. Nach der schriftlichen Prüfung Anfang Mai hatten viele Abiturienten beklagt, die Aufgaben seien zu anspruchsvoll und zu umfangreich gewesen.

Verunsicherung unter Abiturienten

Gut einen Monat nach der umstrittenen Prüfung fordern Landesschülerrat und Landeselternrat Klarheit zur Bewertung des Mathe-Abiturs. "Wir haben am 8. Mai im Bildungsministerium um Einsicht in die Prüfungsaufgaben gebeten", so Leo Radloff vom Landesschülerrat. Seither sei nichts passiert. Die Schülervertreter wollten die Aufgaben mit den Lehrplänen und Vorab-Hinweisen für das Abitur vergleichen, um feststellen zu können, ob die Schüler solche Aufgaben behandelt hatten und sich darauf vorbereiten konnten. Die Abiturienten würden ihre Mathe-Ergebnisse mittlerweile kennen - viele seien verunsichert, weil sie ihren Abiturdurchschnitt in Gefahr sehen, so Radloff weiter. Mehr als 6.500 Unterstützer haben außerdem bis zum Dienstagmittag eine Schülerpetition unterzeichnet.

Bildungsministerium: Klausuren werden geprüft

Der Landeselternrat nennt die Situation "absolut unbefriedigend". "Wenn wir von Schülern verlangen, das Mathe-Abitur in fünf Stunden abzulegen, sollte es möglich sein, diese Prüfung innerhalb weniger Wochen zu bewerten", sagte Landeselternrats-Vorsitzender Kay Czerwinski gegenüber NDR 1 Radio MV. Laut Bildungsministerium werden die Abitur-Klausuren nach den Schüler-Beschwerden am Institut für Qualitätsentwicklung geprüft. Bisher wurde weder der aktuelle Notendurchschnitt noch ein Ergebnis dieser Bewertung veröffentlicht.

Schüler und Eltern fordern klare Antworten

Schüler- und Elternvertreter fordern klare Antworten, ob das Mathe-Abitur 2019 zu anspruchsvoll war und ob die Schüler im Unterricht darauf vorbereitet wurden. Für mögliche Nachprüfungen oder eine Wiederholung des Abiturs bleibt nicht mehr viel Zeit. Das Abitur gilt als wichtige Basis für die berufliche Zukunft. An vielen Universitäten gilt für Studiengänge neben Anmeldefristen im Sommer auch ein Numerus Clausus. Deswegen ist der Abiturdurchschnitt für viele Studiengänge eine wichtige Zugangsvoraussetzung.

Andere Bundesländer haben auf die Schüler -Proteste reagiert. In Hamburg kann sich ein Teil der Abiturienten mündlich nachprüfen lassen. Im Saarland wird das Mathe-Abi nach einer neuen Notentabelle und damit milder bewertet.

