Stand: 27.05.2022 07:17 Uhr Warsow: Entflohener Pfau verursacht Unfall auf der L20

Weil ein Pfau von einem Grundstück bei Warsow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf die Fahrbahn geflüchtet ist, hat sich in der Folge am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 39-jähriger Autofahrer musste sein Fahrzeug derart abbremsen, dass ein nachfolgender 35-jähriger Motorradfahrer auswich, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. Er landete im Straßengraben und zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden konnten. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Pfau wurde dabei nicht verletzt, konnte durch seinen Besitzer wieder eingefangen und auf das Grundstück gebracht werden. | 27.05.2022 07:17

